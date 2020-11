Un objectif d’autofinancement irréaliste

L’audit externe demandé par le Grand Conseil a été rendu au sujet du SICHH. Il cible ses lacunes et ses forces.

RECHERCHE. Le 29 mai, le Grand Conseil a décidé qu’un audit externe était nécessaire au sujet du Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH). L’objectif était d’analyser la structure juridique, le fonctionnement, les collaborations ainsi que le rattachement au sein de l’Etat. Rendu public cette semaine, le rapport juge la structure adaptée à la mission: «Le SICHH comme SA à but non lucratif offre la flexibilité et l’indépendance nécessaire pour atteindre ses objectifs principaux – notamment pour s’adresser à des industriels tout en sollicitant des fonds publics.»

Les personnes interviewées estiment cependant que l’autosuffisance financière n’est pas un but réaliste. «La…