Un pavillon pour étudier les îlots de chaleur

RECHERCHE. La Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg souhaite construire un pavillon expérimental en ville de Fribourg. Les objectifs de ce projet, intitulé Demo-MI2, sont de sensibiliser la population à l’effet d’îlot de chaleur et de faire la promotion de la nature en ville. La construction permettra d’expérimenter des mesures naturelles et durables de diminution des effets de ces îlots, tout en récoltant des données scientifiques sur ce phénomène. Le public pourra découvrir le pavillon – et ses dispositifs techniques (pompes, éclairage, capteurs de mesures) alimentés par une installation photovoltaïque autonome – l’été prochain. Un appel au financement participatif vient d’être lancé pour permettre cette réalisation, soutenue par la ville de Fribourg.