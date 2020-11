Une course pour initier au gravel

GRAVEL. Vélo proche du cyclocross, efficace sur la route comme sur les chemins, le gravel (gravier, en anglais) compte un nombre limité d’initiés en Suisse. D’où l’idée avant-gardiste des Gruériens Marc Slinger et Léo L’Homme: lancer une course à étapes – la Castella Gravel cup – au départ de Bulle. Cette épreuve, disputée par équipes de deux, débutera ce dimanche par le prologue (30-35 kilomètres). Les deux manches suivantes (60-65 km chacune) se dérouleront les 15 et 28 novembre.

Pandémie oblige, la Castella Gravel cup a été pensée pour vivre en autonomie complète. Les explications de Léo L’Homme: «Un fichier avec les coordonnées du parcours (.gpx) sera envoyé la veille aux participants. Chaque duo aura jusqu’au dimanche soir 20 h pour entrer les données de sa course dans l’application…