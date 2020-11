Valentine Macheret: «On a tous peur du flash-back»

Malgré l’incertitude planant sur les calendriers, la saison de ski alpin a repris pour les régionaux.

Première en lice, Valentine Macheret parle de ses attentes pour cet hiver.

Les garçons Alexis Monney et Gaël Zulauf font aussi le point à sept jours de leur retour, à Arosa.

QUENTIN DOUSSE

Huit mois ont passé depuis ce jour de mars où, désabusée, Valentine Macheret dut rentrer fissa à la maison. Annulation des finales de Coupe d’Europe, saison terminée et, dans l’enchaînement, rétrogradation dans le cadre C de Swiss-ski. Rude. La technicienne du Bry l’a digéré, presque facilement à l’écouter. La déception du passé a laissé place à la crainte du futur. Avec une saison 2020-2021 qui a démarré cette semaine dans le plus grand flou.

Les skieurs alpins sont pourtant habitués à devoir composer…