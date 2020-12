Ces Barbares qui ont vaincu Rome

La nouvelle série Barbaren, disponible sur Netflix revient sur la victoire des Germains sur l’armée romaine lors de la célèbre bataille de Teutobourg. Une belle réussite.

Pour cette nouvelle chronique, l’idée était d’évoquer Révolution, actuellement en ligne sur Netflix. On aime l’histoire de France, on connaît bien la bande à Louis XVI, on a adoré la série Versailles sur Canal+… Bref, l’occasion idéale de reparler un peu d’histoire et de faire son malin en disant que, «oui, d’accord, c’est sympa, mais les faits historiques ne sont pas respectés à la lettre, bla-bla-bla».

On s’y attelle donc. Sur le canapé, la compagne, sans grande motivation face à la soirée qui s’annonce, dit ne pas connaître grand-chose de cette période. «L’occasion idéale d’apprendre de manière ludique», lui…