Danse et théâtre en ligne

L’association Xocolat organise dès demain son deuxième festival Hasard. Cette rencontre entre Fribourg et le Tessin se déroulera en direct et en ligne.

Le festival aura lieu en live streaming, comme on dit en français de 2020. Mais, au moins, il aura lieu: dès demain et sur deux week-ends, l’association fribourgeoise Xocolat propose de découvrir 17 spectacles de danse, théâtre, musique et performance. Intitulée Hasard, cette manifestation réunit une trentaine d’artistes fribourgeois et tessinois.

Une première édition de Hasard a eu lieu en juillet à Bluefactory. «En vrai», donc. Pour cette seconde «Ticino connection Fribourg», Xocolat a imaginé «un projet pilote de théâtre virtuel». Le principe? «Les spectateurs devront réserver leur place en s’inscrivant sur la page www.xocolat.org/…