Du théâtre de rue pour la Saint-Nicolas

FRIBOURG

Avec sa compagnie Les Débrouillarts, Emmanuel Dorand doit être un des seuls comédiens à continuer à jouer devant un vrai public: il propose des animations et des spectacles de rue, «covido-compatibles», puisque présentés en plein air et devant un nombre limité de spectateurs et masqués. Pour la Saint-Nicolas, il a imaginé avec ses comparses une pièce de trente minutes pour petits et grands, dans la tradition de la commedia dell’arte. Trois représentations par jour des Copainsd’Saint-Nicolassont prévues à Fribourg, vendredi, samedi et dimanche (16 h, 17 h et 18 h). La réservation est obligatoire, au 079 643 32 90. Le lieu exact sera indiqué au moment de l’inscription.