FRIBOURG

Rodica Costianu expose jusqu’à dimanche à la galerie Trait Noir, à Fribourg (rue du Pont-Suspendu 14), ville où est installée l’artiste roumaine. Sous le titre Légèrerétrospective, ses peintures et ses dessins souvent fantasmagoriques, mystérieux et parsemés d’humour, sont à découvrir encore ce samedi (de 10 h à 16 h) et dimanche (de 16 h à 19 h). www.galerietraitnoir.ch.