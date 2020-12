Français «made in England»

A propos de l’usage croissant d’anglicismes dans la langue française

Dans les dernières éditions de LaGruyère est apparu le terme take-away, cela dans le cadre d’annonces se rapportant à l’effort louable de certains magasins, soucieux d’assurer un approvisionnement durant la pandémie. Après avoir publié récemment un écrit sur le crowdfunding, voilà que l’on continue à fertiliser le sillon de l’anglicisme. Et encore, si au moins ces mots étaient prononcés sans écorcher les oreilles shakespeariennes.

Heureusement que Molière ne peut plus se retourner dans sa tombe, celle-ci, comme tant d’autres, a été saccagée et les restes dispersés dans les fosses communes; les nobles artisans de la Révolution française et le docteur Guillotin avaient leur façon d’honorer les grands personnages. Pourquoi…