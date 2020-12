ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Un jeune homme vit reclus dans sa chambre depuis deux ans. Désespérée, sa mère va travestir son identité pour renouer le dialogue sur internet.

Un petit garçon sur une plage, avec ses parents. Le père s’éloigne pour marcher le long du rivage. Il ne réapparaîtra pas. Une dizaine d’années plus tard, Kristin et son fils vivent toujours sous le même toit, mais pas dans le même espace. David, 21 ans, s’est enfermé dans sa chambre depuis deux ans et ne communique plus. Sa mère ne comprend pas pourquoi et désespère un jour de renouer avec lui. Elle perd son emploi, cache son secret au point de sacrifier sa vie sociale et sentimentale. Mais un jour, elle apprend que David tchat sur un forum internet consacré aux cerfs-volants. Sous pseudo, elle s’y inscrit et entre en…