Cette lectrice nous dévoile sa liste de vœux pour 2021.

Bon, il faudrait dire «j’accuse», mais qui d’autre en même temps que ce pangolin affublé, en plus d’écailles, de ce nom grotesque de théâtre guignol? Et puis n’est pas Zola qui veut et il convient toujours de se méfier des cheminées fort à propos obstruées d’étoupe.

Je jure donc, en 2021, de claquer ma tune AVS/AI/PC qui culmine à 1586 francs mensuels et ma rente sociale d’écrivain prolétaire qui me dore la pilule pour 750 francs par mois supplémentaires: au cinéma, une fois par semaine, et plus si nécessaire; au théâtre, tous les mois, pour être avant de ne plus être, c’est élémentaire; au concert, tant que je voudrai, pour tout ce qui résonne et chante sur la terre; à l’opéra, une ou deux fois l’an, aux générales c’est moins cher…