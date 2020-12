Les terrasses hivernales chauffées sont autorisées

Ces terrasses hivernales chauffées offrent un coup de pouce économique aux établissements publics tout en favorisant un mode de consommation en extérieur potentiellement plus sûr sous l'angle du risque de contamination, souligne un communiqué de l'OCC (Organe cantonal de conduite). Les terrasses ouvertes pourront être chauffées au bois, par exemple avec un système de bûches ou de pellets. Pour les structures fermées, des chauffages électriques fonctionnant avec du courant vert seront également autorisés. Chaque installation devra demander l'autorisation de la préfecture ou, s'il y a délégation de compétence, de la commune.

En conférence de presse, les représentants de l'OCC ont rappelé les règles strictes qui accompagnent la réouverture des restaurants et des bars. Un traçage rigoureux des clients est prévu. Le système de QR Code, déjà utilisé avant la fermeture cet automne, continuera à être mis à disposition. Mais il devrait rapidement céder la place à une application mobile OK-visit, développée par la même entreprise. Ce système devrait être généralisé à tous les lieux publics. Pour les personnes qui ne possèdent pas de smartphone, une carte personnelle leur sera remise. "Il s'agit de suivre ce virus à la trace et de ne plus le perdre", souligne le préfet de la Gruyère, Patrice Borcard. "Pour que la réouverture se déroule au mieux, il est impératif que la population prenne conscience de l'importance de sa bonne collaboration", ajoute la présidente de GastroFribourg, Muriel Hauser.

Les règles strictes, déjà introduites au début de l'automne, restent de mise. Chaque restaurant doit établir un plan de protection. Une distance d'1,5 mètres ou des panneaux en plexiglas doivent être prévus entre les tables. Le personnel doit porter un masque dans les espaces accessibles au public. La consommation est autorisée uniquement à table avec quatre personnes au maximum (des exceptions sont prévues pour les familles). Les restaurants et les bars doivent fermer à 23 heures (à 1 heure le jour de l'An). Quand ils ne sont pas assis, les clients doivent porter un masque.

La diminution du nombre de cas de Covid-19 dans le canton a permis de reprendre un traçage fin. "Il n'en demeure pas moins que les chiffres sont toujours très élevés", note le médecin cantonal, Thomas Plattner. Entre 100 et 150 nouveaux cas sont détectés chaque jour. Seize malades du Covid-19 se trouvent actuellement aux soins intensifs de l'HFR. "Il faut que la population continue à prendre les précautions usuelles", rappelle Thomas Plattner. DM