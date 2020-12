Une expérience riche

Cette lectrice témoigne de son engagement dans un EMS.

J’ai récemment prêté mainforte aux équipes de l’établissement Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont. Cet engagement était pour moi comme une évidence. En fait, je ne me suis pas posé de question, étant secouriste, cela me paraissait logique. Je ne me voyais pas rester à la maison, alors qu’il y avait des besoins. Oui, on prend des risques, mais on a des métiers qui font qu’on en prend régulièrement. Les premières journées étaient dures, car la charge de travail est phénoménale et travailler dans un service qu’on ne connaît pas, avec de nouvelles façons de fonctionner, n’est pas évident. J’avoue que le soir, je rentrais un peu dépitée. Mais je me suis sentie vraiment utile en renfort. Ce n’est pas de la rigolade

Humainement,…