«Je te souhaite le bingo»

Ce lecteur répond à un étudiant du Collège du Sud, qui lui a écrit dans le cadre du projet Messages câlins, visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées.

A mon tour de t’écrire, toi l’étudiant du Collège du Sud! En collaboration avec Bulle Sympa, c’était sympa, tu as écrit une gentille lettre intitulée «Chers préhistoriques…»

Permets-moi de te répondre: J’ai vu naître mes enfants, mais je n’ai pas assisté à la naissance de Jésus, désolé. On ne joue plus aux lotos ni aux cartes, c’est un moyen de transmission de la pandémie. Même le Père Noël ne nous visite plus, nos enfants ont fait tout ce qu’ils pouvaient. Et pour terminer de répondre aux questions que tu poses, sache qu’à notre âge, c’est du souffle que l’on veut, pas du bingo.

Permets-moi encore de te dire un grand merci…