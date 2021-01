«L’art doit avoir un sens»

Dans son dernier roman, Eric Fottorino décrit le bouleversement provoqué par la découverte de Marina Abramovic. Il montre aussi à quel point cet art violent et dérangeant entre en résonance avec nos temps troublés.

ÉRIC BULLIARD

Elle est la plus fascinante des artistes d’aujourd’hui. Et l’une des plus influentes de ce dernier demi-siècle. Avec son art violent et dérangeant, Marina Abramovic peut bouleverser profondément. C’est ce trouble qui se trouve au cœur de Marina A, nouveau roman d’Eric Fottorino.

Le narrateur, au nom prédestiné de Paul Gachet (homonyme du médecin de Van Gogh), avoue d’emblée qu’il n’avait jamais entendu parler de cette artiste singulière. Il la découvre durant l’hiver 2018, alors que ce chirurgien orthopédiste pour enfants passe un week-end à Florence, avec son…