Laury Thilleman explore la décennie 80, pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la nostalgie, du rire et de la musique. Chanteurs, humoristes et personnalités médiatiques, se retrouvent dans les décors des années 80 pour revivre ces années cultes et les faire vivre, à ceux qui ne les ont pas connues. Vendredi, à 21 h 05, sur France3