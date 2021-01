FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Au Nouveau-Mexique, au sortir de la guerre de Sécession, la petite bourgade minière d’Appaloosa vit sous le joug du puissant propriétaire terrien Randall Bragg et de ses porte-flingues. La loi, c’est lui. Le shérif et ses deux adjoints, qui ont tenté de marcher sur ses plates-bandes, croupissent six pieds sous terre. Pour remettre de l’ordre, synonyme de prospérité, les notables de la ville s’offrent les services du célèbre Virgil Cole et de son fidèle second Everett Hitch aussi mutique et lettré que fine gâchette. Les deux pointures du six-coups ne tardent pas à mettre Randall au pas, forts du témoignage d’un de ses hommes repentis. En attendant le juge, l’exhomme fort d’Appaloosa reste sous la garde des deux nouveaux marshalls. La tension monte. C’est alors…