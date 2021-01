Associations de jeunesse inquiètes

La crise Covid-19 a d’importants impacts sur les activités destinées aux enfants et aux jeunes. Pour connaître la situation de ses membres, Frisbee, le réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse, a réalisé deux sondages, en mai et en novembre 2020. Ceux-ci ont montré l’important travail d’adaptation réalisé, afin d’éviter de perdre tout contact avec les jeunes. Malgré le climat d’incertitude, les changements constants et l’impression parfois de ne pas être reconnues pour leur rôle social essentiel. Les organisations évoquent aussi leurs préoccupations: «Nombre d’entre elles pensent que la place laissée aux jeunes durant cette crise est trop marginale.» Des jeunes trop souvent pointés du doigt pour leurs incartades. Enfin, Frisbee lance un appel aux bailleurs de…