Bicep, un bras d’honneur à la morosité

Bicep

ISLES

Ninja Tune Quelle étrange sensation! En temps normal, on filerait droit en soirée savourer ce second album de Bicep, on chalouperait en transe jusqu’aux petites heures, avant de sécher nos transpirations en se disant: «C’est quand même vachement bien!» Or, depuis quelques jours, l’écoute d’Isles se partage entre l’ascétique table de télétravail et le canapé du salon. Au casque, pour ne pas mélanger cette house-ci avec les autres bandesson de la chambrée. Et, même sans dancefloor, on en redemande.

Petits DJ’s devenus grands, Andrew Ferguson et Matthew McBriar ont désormais quitté leur Belfast natal pour la grande et ténébreuse Londres. Lancé par son blog de dénicheurs de perles obscures, le duo nourrit désormais son électro de mélancolie et de noirceur, balancée sur des…