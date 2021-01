Dans la tête...

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Les jumeaux fascinent depuis toujours et dans toutes les civilisations. D’un point de vue psychologique, on se demande encore s’il est facile de grandir avec un frère ou une sœur qui nous ressemble énormément. En quoi le lien gémellaire est-il si particulier? Les jumeaux sont-ils réellement doués de télépathie? Des témoignages touchants et parfois drôles ainsi que des expériences ludiques permettent de déjouer quelques fantasmes autour de la gémellité. L’émission a d’abord rencontré deux frères jumeaux, Thomas et Robin Bussard, 18 ans. Ces deux Gruériens sont connus d’abord pour avoir gagné trois médailles aux jeux Olympiques de la Jeunesse dans la discipline de ski-alpinisme. Ils sont aussi connus pour être de «vrais jumeaux», c’est-à-dire des jumeaux…