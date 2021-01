Dans le feu de la création

Quel phénomène étrange: les nouveautés concernant Alan Moore ne semblent jamais avoir été aussi nombreuses que depuis sa retraite. Ainsi, ce n’est pas moins de deux importants projets qui arrivent dans les étals, Promethea et Visions.

Avec un nom qui la rapproche du dieu voleur de feu, Promethea est une création qui se réincarne en permanence. Alan Moore remarque son apparition dans plusieurs écrits populaires sans lien, chez le poète du XVIIIe siècle Charlton Sennet comme dans une série de BD commencée en 1905 par Margaret Taylor Case. Il s’interroge alors sur l’existence et la reformulation d’un personnage en dehors de son support. Quel sens donner à la fiction? Et à la réalité? Quels liens existent entre eux? Plus qu’une super-héroïne lambda, Promethea est une guerrière de…