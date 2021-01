De Bulle à l’élite, un chemin cahoteux

Il y a six ans s’ouvrait le Centre régional de performance à Bulle. Avec quel résultat à la clé? Le nouveau président de Ski-Romand Théophile Cuche dresse le bilan et défend la structure.

QUENTIN DOUSSE

Au commencement, un objectif clair: offrir une structure qui permet de concilier vie sportive et scolaire en Gruyère afin de permettre la transition vers le Centre national de performance à Brigue. Dans l’espoir ensuite, pour les plus talentueux, d’intégrer le giron de Swiss-Ski.

Telle est l’ascension idéale. La réalité du terrain montre un chemin plus compliqué. En témoigne l’activité du Centre régional de performance (CRP), lancée à la rentrée 2015 à Bulle. La première volée était constituée de vingt espoirs nés entre 2000 et 2003. Que sont-ils devenus, cinq hiver plus tard?

Seize…