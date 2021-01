De drôles d’aventuriers en culottes courtes

Joann Sfar, Lewis Trondheim et Alexis Mesme, DONJON

PARADE, T.VI, GARDERIE POUR

PETIOTS. Delcourt

Après plus de cinq ans d’arrêt, la série d’heroic fantasy loufoque et parodique Donjon a recommencé l’an passé. Lancée par Lewis Trondheim et Joann Sfar, elle continue à prendre de l’ampleur: elle court sur près de 20000 ans répartis en plusieurs titres et son rythme de parution est frénétique… Même s’il semble difficile d’entrer dans cet univers submergeant, il est des portes d’entrée accessibles, comme ce nouveau tome de Donjon Parade intitulé Garderie pour petiots, qui peut se lire indépendamment (comme la plupart des volumes d’ailleurs).

La série prend le contre-pied des normes classiques de l’heroic fantasy, formulées par exemple avec Donjon & Dragons. On ne suit pas des héros qui…