De retour en Coupe du monde

Excellente samedi, la Rochoise Noémie Kolly retrouvera la Coupe du monde ce week-end à Crans-Montana.

Noémie Kolly fêtera ses troisième et quatrième départs en Coupe du monde, à Crans-Montana qui plus est. Deux descentes sont programmées ce vendredi et samedi matin sur la piste du Mont-Lachaux.

La Rochoise de 22 ans a obtenu sa sélection samedi, grâce à sa belle 3e place en descente. Décrochant ainsi son deuxième podium en Coupe d’Europe. «J’ai été moimême très, très étonnée de terminer à cette place, concède Noémie Kolly. Les conditions météo étaient difficiles et je n’ai pas réalisé la manche parfaite. Même si j’ai senti que cela allait vite.»

La Gruérienne, qui a finalement concédé 32 centièmes à la lauréate grisonne Jasmine Flury, a trouvé un autre motif de satisfaction. «C’est cool…