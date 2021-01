Deux heures de ski, musculation comprise

DANS LA NEIGE. Nous sommes allés skier dimanche et j’ai mal aux muscles. Des bras. Vous l’aurez compris, les chers petits ne maîtrisent pas encore totalement l’art de la godille. Ça avait pourtant bien commencé: au Gibloux, à 9 h 30, le parking n’est pas saturé. Apparemment, il y a des veinards qui font la grasse matinée. On va donc pouvoir s’escrimer sur les souliers de ski et les casques qui ont rétréci depuis l’année dernière (ou est-ce la tête qui a grandi?) en toute quiétude. Le ski, c’est bien, mais il faudrait éviter le passage un peu rébarbatif où l’on retourne la voiture pour trouver un gant. Ou ce moment vaguement gênant où on se rend compte qu’on a inversé les souliers gauche et droit du plus petit (qui n’a d’ailleurs pas protesté).

