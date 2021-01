Deux sur deux pour Rémi Bonnet

Contrat rempli pour Rémi Bonnet. Dimanche à Küblis (GR), le Gruérien s’est facilement adjugé la course individuelle de sélection pour l’étape de Coupe du monde à Verbier (29-31 janvier). Il composte ainsi son deuxième ticket mondial, après celui décroché pour l’épreuve verticale.

Comme une semaine plus tôt à Veysonnaz, lors de son titre de champion de Suisse élite, Rémi Bonnet a survolé la concurrence. «J’ai fait la première montée à mon rythme et je comptais déjà 1 minute 30 d’avance au sommet, relate l’intéressé. Ce qui m’a permis de terminer tranquillement, sans toucher à mes limites.» A l’arrivée, après 1300 m de dénivelé positif et 1 h 11 de course, l’athlè - te de Crésuz a relégué le Valaisan Martin Anthamatten à près de trois minutes.



Rémi Bonnet se sait désormais attendu dans le…