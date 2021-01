née Pugin

BULLE

Les fêtes passées, Eliane Hayoz s’est endormie paisiblement, mardi, entourée de l’amour des siens. Elle était dans sa 87e année. Un dernier hommage lui sera rendu dans l’intimité de la famille.

Eliane Hayoz naquit le 6 septembre 1934, dans le foyer d’Angèle et Emile Pugin, à Echarlens. Elle avait trois sœurs et un frère. Son école obligatoire terminée, elle partit à Thoune, comme fille au pair. Elle aimait se remémorer cette période en famille et put y retourner dernièrement en compagnie de son petit-fils, ce qui lui donna beaucoup d’émotions et de plaisir.

De retour de Suisse alémanique, Eliane Hayoz, fin cordon-bleu, travailla comme cuisinière à l’Hôtel de l’Union, à Bulle, à l’hôpital de Riaz et au Restaurant des Halles, à Bulle. Elle y fut très appréciée pour son sens…