L’audience a augmenté pendant le second semestre 2020

RADIOFR

Sur ses trois chaînes, RadioFr compte près de 135 000 auditeurs quotidiens du lundi au vendredi, selon un communiqué. Quelque 83 000 écoutent l’antenne romande, 21100 le programme germanophone et 30 900 le canal RadioFr Fresh, diffusé uniquement en DAB+ et sur internet. Ces résultats, enregistrés au second semestre 2020, marquent une augmentation par rapport au début de l’année, péjoré par la première vague de Covid-19. RadioFr constate par ailleurs une nette hausse de la consommation de ses produits par voie digitale. Le site internet de Radio Fribourg a connu une croissance des visites de 54% par rapport à 2019, le nombre d’abonnés Facebook a augmenté de 30% et celui d’Instagram de 85%.