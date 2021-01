La 21e Schubertiade sera présentée dimanche

Prévue les 4 et 5 septembre à Fribourg, la 21e édition de la Schubertiade d’Espace 2 va connaître son lancement officiel ce dimanche 31 janvier à 13 h 30, date et heure de la naissance de Franz Schubert. Les premiers contours du festival de musique classique seront alors dévoilés sur www.schubertiade.ch et sur les réseaux sociaux. Les organisateurs lancent en outre un appel en vue de la participation des musiciens, chanteurs et bénévoles. Quelque 13 000 spectateurs et 1500 musiciens sont attendus pendant le festival.