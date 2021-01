La chute et le nœud coulant

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Les images ne sont pas tendres pour Dylan Groenewegen. Nous sommes en août 2020, à l’arrivée d’une étape du Tour de Pologne cycliste. Ce grand spécialiste du sprint se fait remonter par son compatriote et rival Fabio Jacobsen. Groenewegen sent qu’il va être battu, Et là, il écarte le bras, se déporte et envoie Jakobsen voler par-dessus les barrières.

A pleine vitesse, le choc est à couper le souffle. Et l’on peine à croire que le mouvement de Groenewegen ne soit pas intentionnel. Instinctif, certes, on ne prémédite rien à cette allure, mais intentionnel. Un stupide mouvement qu’il n’a pu retenir. Groenewegen a fauté, gravement, même si l’on peut arguer qu’il n’est pas seul coupable. L’organisation du Tour de…