La police identifie vingt personnes

TRAFIC DE STUPÉFIANTS. La police cantonale a démantelé un réseau de trafiquants de stupéfiants, qui implique 20 jeunes. Une quantité d’environ 3,5 kg de haschisch, un pistolet 9 mm, plusieurs dizaines de cartouches et quatre couteaux ont été séquestrés. «Deux hommes, âgés de 19 et 21 ans, ont été identifiés comme étant les auteurs présumés principaux d’un trafic d’environ 20 kg de haschisch (achats/ventes) en l’espace de trois mois. Placées en détention provisoire par le procureur, ces deux personnes sont actuellement libérées», a indiqué vendredi la police. Durant l’enquête, les investigations ont permis de confondre 18 jeunes, soit 12 adultes (âgés de 18 à 24 ans) et six mineurs (âgés de 15 à 17 ans) essentiellement pour la consommation de haschisch. Les délinquants, domiciliés dans le…