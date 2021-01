L'accès aux stations a dû être fermé

La neige et le soleil ont provoqué la ruée ce dimanche vers les stations de ski fribourgeoises: les routes d’accès vers Moléson, Les Paccots, Rathvel, le Lac-Noir, La Chia et Villarlod ont dû être momentanément fermées, indique la Police cantonale. Elles ont pu rouvrir entre 14h 30 et 15 h 30.