Le chef du Service de l’agriculture prend sa retraite

CANTON

Pascal Krayenbuhl va prendre une retraite anticipée, selon un communiqué. Le chef du Service de l’agriculture quittera l’administration cantonale à la fin de l’année après trente ans à son service. A la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, il avait commencé comme conseiller scientifique. Il a notamment occupé le poste d’administrateur des vignobles de l’Etat. Nommé chef de service en 2009, il a contribué à l’élaboration de la plate-forme administrative Gelan pour la mise en œuvre de la politique agricole. Plus récemment, il a participé à la réflexion en vue du rapprochement du Service de l’agriculture et de l’Institut agricole de Grangeneuve.