Le cinéma, c’est aussi toi et moi

L’invité du samedi

OPINION. Tu me manques. Et, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que tu me manquerais autant. Je ne parle pas des salles de cinéma. Je parle de toi. Oui, toi, cher public. Toi qui reniflais bruyamment. Toi qui discutais avec tes camarades pendant toute la projection. Toi qui donnais des coups de pied à l’arrière de mon siège à chaque fois que tu décroisais les jambes. Toi qui n’as jamais su mâcher du popcorn la bouche fermée. Toi qui dérangeais toute une rangée dix minutes après le début de la séance parce que tu te rendais compte que tu t’étais trompé de salle. Toi qui avais oublié de mettre ton téléphone sur silence. Toi qui croyais être discret en envoyant des messages avec ton téléphone réglé sur luminosité maximale. Toi qui marmonnais «ah! zut! c’est…