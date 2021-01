Le musée recevra des artistes pour des résidences créatives

Covid ou pas, le Musée d’art et d’histoire propose un important programme et plusieurs nouveautés en 2021.

DOMINIQUE MEYLAN

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) et l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle sont actuellement fermés en raison du coronavirus. Le programme pour l’année 2021 n’en est pas moins étoffé. «Tout est susceptible de bouger, admet le directeur du MAHF, Ivan Mariano. Les dates pourraient évoluer.» C’est notamment le cas de l’exposition temporaire sur les Mérovingiens, inaugurée mi-décembre, qui a d’ores et déjà été prolongée jusqu’au 14 mars.

De nombreuses nouveautés vont être introduites cette année. Le MAHF aménage une résidence d’artiste. Sous les combles de l’Hôtel Ratzé, une pièce accueillera deux personnes par année pour une parenthèse créative de…