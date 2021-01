Les deux handballeurs sudistes qui confirment la règle

Loïc Schopfer et Anthony Monney font partie de la poignée de pratiquants fribourgeois du handball.

Les deux Sudistes jouent dans la seule équipe du canton, au Club Handball Fribourg.

En Suisse romande, l’engouement reste moindre pour la discipline. Mehdi Ben Romdhane en est le seul représentant au Mondial en Egypte.

MÉLANIE GOBET

HANDBALL. Joue-t-on au handball dans la région? C’est la question que l’on serait tenté de se poser en suivant les exploits de la Suisse, qualifiée in extremis pour le Championnat du monde qui se déroule actuellement en Egypte. Une interrogation encore plus légitime en constatant qu’il n’y a qu’un seul Romand, Mehdi Ben Romdhane parmi l’effectif (lire ci-dessous). La réponse est simple: il n’y a qu’un seul club, le Club Handball Fribourg, et une seule équipe qui…