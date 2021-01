Les FN suppriment 5,5 postes

PRESSE. En raison de la chute de 20%, depuis le début de la pandémie de coronavirus, des revenus publicitaires, les Freiburger Nachrichten ont annoncé, dans leur édition d’hier, la suppression de 5,5 équivalents plein temps. Si, l’an dernier, le quotidien du Fribourg alémanique a pu tenir grâce aux soutiens publics, il se voit aujourd’hui contraint d’adapter sa structure aux «sombres» perspectives à plus long terme, écrivent le directeur général Gilbert Bühler et le rédacteur en chef Christoph Nussbaumer. La réduction d’effectifs se fera par des départs en retraite et préretraite (quatre postes) et par un poste vacant non repourvu dans la rédaction. Mais pour le solde (1,5 poste dans l’administration et la préimpression), des licenciements sont inévitables. Les FN précisent que leur…