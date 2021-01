Liste pleine pour le PLR

«En novembre dernier, si on nous avait dit que nous disposerions de quatre candidats en lice pour le Conseil communal, nous aurions signé tout de suite. Imaginez ma joie aujourd’hui de présenter une liste de neuf personnes!» Président du PLR Glâne-Romont, Kilian Deillon ne cache pas sa satisfaction.

En tête de cette liste: l’ancien préfet et conseiller aux Etats Jean-Claude Cornu (62 ans, avocat). Il sera épaulé par François Helfer (44 ans, maître ramoneur), président du Conseil général, membre des commissions des naturalisations, des sports, de l’économie et des transports, Jacqueline Bourqui (64 ans, retraitée), membre du Conseil général et de la commission de l’énergie, Thierry Jordan (35 ans, ingénieur en électronique), chef du groupe PLR au Conseil général et vice-président de la…