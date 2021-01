Olympic obtient son ticket pour les huitièmes

Après Elfic il y a une semaine, Fribourg Olympic a décroché vendredi soir sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europe Cup. Grâce à leur victoire 86-69 face au club hôte Anwil, les hommes de Petar Aleksic se sont assuré la première place de leur groupe. Une grande satisfaction, puisque la semaine des Fribourgeois avait plutôt mal commencé avec une défaite d’entrée mardi face à Dnipro (Ukraine). Mais dans la deuxième rencontre, ils ont pu compter sur leurs leaders afin de porter l’offensive. Avec 22 points et 10 rebonds, l’Américain Sean Barnette a livré une grosse performance, tout comme Arnaud Cotture (17 pts) et Malcom Armstead (14 pts). Le Gruérien Boris Mbala n’a pas inscrit de panier, mais il a tout de même participé au succès des Fribourgeois, en jouant durant plus de…