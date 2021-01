Par solidarité, il n’y aura pas de stands

Les partis politiques de Bulle, mais aussi d’autres localités, ne profiteront pas de l’exception qui leur permet de se rassembler.

RASSEMBLEMENTS. Solidarité et exemplarité sont évoquées par les différents partis politiques de la ville de Bulle. Sans s’être concertés, ils ont décidé de ne pas installer de stands sur l’espace public, malgré l’exception dont ils peuvent bénéficier. Ils l’ont fait savoir jeudi, par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux .

A gauche comme à droite, on relève l’incohérence qui existe entre les interdictions faites aux restaurateurs, aux commerçants et aux acteurs culturels et l’exception accordée au monde politique. «Ces permissions nous paraissent totalement inadéquates et indélicates vis-à-vis des différents milieux touchés de plein fouet par la crise…