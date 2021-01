Pas d’infection au variant britannique

COLLÈGE DU SUD. Depuis mercredi, deux classes du Collège du Sud se trouvent en quarantaine. Une précaution prise en raison d’une suspicion d’infection à l’un des nouveaux variants de Covid-19, plus contagieux (La Gruyère de samedi). Or, après analyses, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) était en mesure hier d’indiquer que les deux élèves testés positifs n’ont pas été infectés par l’une des nouvelles formes de coronavirus. «Pas d’autre élève dans ces deux classes n’a à ce jour été contaminé», précise Claudia Lauper, porte-parole de la DSAS. Dans l’ensemble du canton, on dénombre quatre cas de personnes infectées à l’un des nouveaux variants. «Nous restons attentifs, car nous pensons qu’il y en a d’autres, mais qui n’ont pas encore été testés.» FP