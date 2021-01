Grandbrothers

ALL THE UNKNOWN

City Slang

Piano à queue assisté par ordinateur

Eh oui! on peut encore inventer de nouvelles pratiques musicales avec un piano à queue. Formé à Düsseldorf, le duo germano-suisse Grandbrothers le prouve à nouveau avec la sortie d’un majestueux troisième album, intitulé All the unknown. Prenez un pianiste élégant (Erol Sarp) et un bidouilleur invétéré (Lukas Vogel). Au centre, un piano à queue, un vrai bel instrument mécanique à coffre ouvert. Ajoutez-y un savant système de contrôle de percussions assisté par ordinateur. Vous obtiendrez une machine étrange, qui peut à la fois répondre au doigté singulier de l’homme et marteler des rythmes furieux sous l’égide métronomique et radicale de l’informatique.

Encore faut-il s’en servir à bon escient! C’est là que les…