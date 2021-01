Raphael Diaz sera bien un Dragon

La rumeur a été officialisée mercredi: Raphael Diaz (photo) a signé un contrat de quatre saisons avec Fribourg-Gottéron. Capitaine de l’équipe de Suisse et du EV Zoug, le défenseur de 35 ans possède un palmarès impressionnant, avec notamment 214 matches en NHL, plus de 600 en National League et 120 sélections nationales. Par son communiqué, le club fribourgeois a également annoncé les prolongations de contrats de Ryan Gunderson (clause activée pour une saison supplémentaire), de Nathan Marchon (deux saisons), de Gaétan Jobin (deux saisons) et de l’entraîneur-assistant Pavel Rosa (jusqu’en 2023). Directeur sportif et coach principal, Christian Dubé commente ces annonces.

Un mot sur l’engagement de Raphael Diaz, un renfort de choix pour Gottéron?

Je suis en effet très fier de pouvoir le…