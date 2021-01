Retour sur les traces d’Anchise

Maryline Desbiolles

LE NEVEU D’ANCHISE

Seuil, 144 pages

Il y a un peu plus de vingt ans,, Maryline Desbiolles retraçait le destin poignant d’un vieil homme solitaire dans l’arrièrepays niçois. Anchise a obtenu le prix Femina 1999 et ce personnage de veuf inconsolé marquait durablement tous les lecteurs. Une vingtaine de livres plus tard, l’auteure fran- çaise revient sur ces lieux arides, dans cette merveilleuse lumière du Sud. Aubin, le narrateur adolescent, n’a guère connu Anchise, son grand-oncle, mais il aime se rendre sur cette colline couverte de pins d’Alep et de genêts. Là où la maison abandonnée du vieil apiculteur est démolie pour que l’on y construise une déchetterie.

Avec Le neveu d’Anchise, Maryline Desbiolles signe un mystérieux roman autour des questions de la mémoire, des…