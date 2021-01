Série documentaire: Mon enfant, ce héros

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05

Au service de pédiatrie et chirurgie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV, on soigne aussi bien les maladies chroniques plus ou moins graves, que les petits bobos. Les équipes médicales et les familles sont solidaires pour prodiguer espoir et réconfort aux petits malades. Cinq épisodes émouvants à suivre du 22 janvier au 19 février 2021.

Mon enfant, ce héros, nouvelle série documentaire coproduite par la RTS, suit quatre enfants durant six mois, entre les soins qu’ils reçoivent au CHUV et leur vie à la maison ou à l’école. Portait de ces petits malades, forts d’une extraordinaire capacité de résilience, entre soins intensifs et hopiclowns.

Episode 1 - Un jour, tout bascule

Au CHUV, le service de pédiatrie ne chôme jamais. Alors que la plupart des enfants…