Tournons plus vite et barrons-nous

Une époque formidable

L’information a été quelque peu noyée par les autres, du type soulèvement de barbus américains en peaux de bêtes. Elle n’en demeure pas moins hallucinante: la rotation de la Terre s’accélère. La rime n’est pas très riche, mais l’info se révèle si ahurissante qu’elle mérite d’être répétée: la rotation de la Terre s’accélère. Incroyable. A croire que même notre bonne vieille planète était pressée de passer à 2021.

Pas de quoi s’affoler, paraît-il. D’aucuns disaient la même chose quand on a commencé à entendre parler d’une mignonne chauve-souris, quelque part en Chine. Rien à voir, mais quand même, ça reste de la science. Des faits, donc, et revenons-y: en 2020, la Terre a réalisé les tours sur elle-même les plus rapides jamais enregistrés. Du moins depuis 1960, date…