Un clip vidéo pour présenter les vœux de l’an 2021

«En raison de la pandémie Covid-19, la cérémonie protocolaire des vœux de l’an est remplacée cette année par une formule numérique», explique la Chancellerie d’Etat dans un communiqué. Le Conseil d’Etat a renoncé à sa traditionnelle cérémonie protocolaire des vœux de l’an entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et les communautés religieuses reconnues officiellement dans notre canton. Pour conserver l’esprit de la manifestation, le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert a invité la présidente du Grand Conseil, Sylvie Bonvin-Sansonnens, et le représentant des Eglises, Mgr Charles Morerod, à se joindre à lui dans un clip adressé à la population fribourgeoise (https://youtu.be/A-bYpC_Yzro).