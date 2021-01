Un garage entier pour tout ranger

La série d’hiver de LaGruyère se penche sur l’équipement des sportifs régionaux.

Léo Deillon s’est équipé pour changer de catégorie.

Et l’entretien de son matériel est souvent compliqué par la boue.

MÉLANIE GOBET

MOTOCROSS. Cela n’a rien d’un secret de polichinelle, mais pour stocker et déplacer du matériel de motocross, il faut de la place. Alors le jeune pilote domicilié à La Joux Léo Deillon a dû mettre les moyens pour grimper les échelons dans le championnat fribourgeois: garage, bus et même caravane. A l’aube de sa première saison sur le circuit national, le pilote de 22 ans nous livre les dessous de son équipement, entre mécanique et spatule à röstis.

Comment fais-tu pour ranger tout ce matériel?

Avec ma copine, nous avons un garage avec notre appartement. Mais il n’y a pas de…