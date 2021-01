Un pas de deux sur rythme de crise

En mettant en images Dessourisetdeshommes, l’illustratrice Rébecca Dautremer donne une nouvelle dimension flamboyante au roman de John Steinbeck.

ROMAIN MEYER

L’action se passe pendant la Grande Dépression. L’économie américaine est au plus bas depuis l’effondrement de Wall Street. Le pays compte 25% de chômage. C’est dans ces temps de misère que George et Lennie parcourent la Californie à la recherche d’un travail dans une ferme, en attendant de pouvoir se payer leur propre lopin de terre.

Le duo est plutôt hétéroclite: George est taciturne et débrouillard, Lennie est un colosse enfantin à la force considérable et mal maîtrisée. Il aime caresser des choses douces, comme les souris mortes qu’il garde dans ses poches… Un jour, ils trouvent un emploi dans un ranch et les choses vont…