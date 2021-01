Une playlist personnelle et dépouillée

Wesley Schultz

VIGNETTES

Decca Records Premier constat: ce monsieur a très bon goût. Pour son album solo, Wesley Schultz reprend Bruce Springsteen (My city of ruins), Tom Waits (Downtown train), Bob Dylan (Boots of spanish leather)… Le chanteur du groupe de folk-rock The Lumineers (venu du New Jersey) ne se contente toutefois pas de saluer les plus prestigieux de ses aînés américains. Il paie aussi sa dette à Coldplay (Green eyes), à Sheryl Crow (If it makes you happy) et déniche des merveilles moins connues signées Jim Croce (Operator) ou Warren Zevon (Keep me in your heart).

Second constat: reprises sous forme dépouillée, à l’os, avec la voix aérienne de Wesley Schultz accompagnée d’une seule guitare acoustique ou d’un piano, ces dix titres tiennent magnifiquement la route. Ces…